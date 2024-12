Home

20 Dicembre 2024

Livorno 20 dicembre 2024 Rissa del 7 dicembre, il Questore vieta la somministrazione di alimenti e bevande a locale in centro per 14 giorni

Il questore di Livorno ha disposto la sospensione per la durata di 14 giorni, ai sensi dell’art. 100 tulps, dell’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande limitatamente ai soci del locale di via Gherardi del Testa

Queste le motivazioni del Questore rilasciate in una nota ufficiale

“Il provvedimento è stato adottato alla luce dell’esito degli accertamenti svolti in seguito alla violenta rissa avvenuta la notte del 7 dicembre scorso, proprio in quella via, tra due gruppi di giovani che gia’ si erano scontrati all’interno della sede dell’attività per motivi legati a presunti atteggiamenti prevaricatori e molesti che un frequentatore, in evidente stato di ebbrezza alcolica, avrebbe avuto nei confronti di una ragazza.

Il gestore del locale, coadiuvato da altri soci presenti in quel momento, dopo aver accompagnato all’esterno le compagini antagoniste, (sempre secondo la ricostruzione del Questore) non aveva informato le forze dell’ordine che, nell’immediatezza, avrebbero potuto evitare che le due fazioni si fronteggiassero subito dopo nella pubblica via”.

Il Questore prosegue: “Udito il forte clamore proveniente dalla strada, i residenti hanno richiesto l’immediato intervento delle volanti che, giunte celermente sul posto, sono riuscite a separare i contendenti e ad impedire il concretizzarsi di ulteriori e peggiori conseguenze.

La particolare efferatezza della colluttazione e’ stata confermata dalla presenza sul luogo di frantumi di bottiglia, utilizzata come arma impropria da taluno dei corrissanti, molti dei quali son rimasti feriti.

Per i rilievi di natura penale emersi dall’indagine, e’ stata doverosamente informata anche l’Autorita’ Giudiziaria”.

Il Questore aggiunge: “I fatti narrati però fanno seguito ad un altro analogo e recente episodio dai connotati violenti avvenuto agli inizi di ottobre sempre all’interno dell’attività, quando due cittadini peruviani, dopo aver consumato bevande ed essere usciti dal locale, sono stati aggrediti davanti all’ingresso da altri soggetti rimasti ignoti.

I gravi disordini causati dai frequentatori del locale notturno, la mancanza di collaborazione con le forze dell’ordine evidenziata dai gestori in ripetute circostanze, lo stazionamento in ore notturne in via Gherardi Del Testa degli associati, sono i fattori principali che hanno determinato un quadro fortemente pregiudizievole per l’ordine e la sicurezza pubblica”

Quanto sopra riportato ha indotto il Questore di Livorno ad adottare il provvedimento di sospensione delle attivita’ esercitate all’interno del locale.

