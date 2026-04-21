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Rissa di via Pisacane, risposta lampo della polizia di Piombino: individuati i responsabili e denunciati 3 soggetti

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21 Aprile 2026

Rissa di via Pisacane, risposta lampo della polizia di Piombino: individuati i responsabili e denunciati 3 soggetti

Piombino (Livorno) 21 aprile 2026 Rissa di via Pisacane, risposta lampo della polizia di Piombino: individuati i responsabili e denunciati 3 soggetti

La Polizia di Stato del Commissariato di Piombino nella serata del 17 aprile 2026, interveniva in via Carlo Pisacane a seguito di numerose segnalazioni giunte al numero di emergenza, relative a una violenta rissa tra più persone, nel corso della quale venivano utilizzate armi da taglio.

Le pattuglie della Polizia di Stato, coordinate dalla locale Sala Operativa, giungevano sul posto in tempi rapidissimi, consentendo un immediato contenimento della

situazione e prevenendo ulteriori e più gravi conseguenze per l’incolumità pubblica.

All’arrivo degli agentii, veniva accertata la presenza di più soggetti coinvolti, alcuni dei quali già assistiti dal personale sanitario intervenuto con ambulanze. Due uomini, in particolare, presentavano evidenti ferite da arma da taglio e venivano trasportati presso una struttura ospedaliera per le cure necessarie.

L’intervento immediato degli agenti permetteva non solo di ristabilire rapidamente condizioni di sicurezza nell’area interessata, ma anche di avviare sin da subito un’attività di polizia giudiziaria.

Attraverso la raccolta delle prime testimonianze e gli accertamenti effettuati nell’immediatezza dei fatti, gli operatori riuscivano a ricostruire i contorni dell’evento, riconducibile a pregressi dissidi tra gruppi contrapposti, sfociati in un’aggressione particolarmente violenta.

Determinante si è rivelata l’azione coordinata e professionale del personale intervenuto, che ha consentito in tempi brevi l’individuazione dei principali soggetti coinvolti: un uomo quarantasettenne, un uomo sessantenne e un giovane di ventitreenne di nazionalità egiziana.

Nei confronti dei tre soggetti, la polizia procedeva al deferimento in stato di libertà per i reati di rissa, lesioni personali aggravate e porto di armi e/o oggetti atti ad offendere. Il materiale illecito utilizzato nel corso dell’evento veniva altresì sottoposto a sequestro e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, prontamente informata degli sviluppi.

Sono tuttora in corso ulteriori approfondimenti investigativi, finalizzati a verificare l’eventuale coinvolgimento di ulteriori persone.

L’episodio evidenzia ancora una volta l’elevato livello di attenzione e la capacità di intervento della Polizia di Stato nel garantire la sicurezza dei cittadini, assicurando una risposta pronta ed efficace anche in situazioni di particolare criticità.