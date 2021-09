Home

20 Settembre 2021

Rissa in via Funaioli, colpito con una bicicletta poi picchiato da due mentre è a terra

Livorno 20 settembre 2021

Giovani, ragazzate o delinquenza? Ieri sera un gruppo di ragazzi poco dopo le 20 è stato protagonista di una rissa in mezzo di strada in via Funaioli angolo viale Italia.

La rissa ripresa da alcuni residenti è finita sui social

Nel filmato che gira sui social si vede un giovane che viene colpito con una bicicletta per poi cadere a terra in mezzo di strada.

Una volta a terra, il pestaggio, in due lo usano come bersaglio sferrando calci poi un terzo lo colpisce con un pugno.

Grazie all’intervento di alcuni passanti la rissa in mezzo di strada si è conclusa, il giovane a terra è riuscito a rialzalsi e a scappare

