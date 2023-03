Home

1 Marzo 2023

Rissa sul campo di basket al termine di Invictus-Audax, in arrivo i daspo del questore

Livorno 1 marzo 2023 – In arrivo i daspo del questore per i responsabili della rissa sul campo di basket

Due equipaggi della polizia, unitamente ad una pattuglia dell’Arma Carabinieri ed della Guardia di Finanza, sono intervenute nella serata del 27 febbraio u.s. presso la Palestra in via Pera , per la segnalazione di una rissa scaturita al termine dell’incontro di basket Invictus Livorno vs Audax Carrara, dove ad assistere alla gara c’erano circa 80 persone.

Sul posto gli agenti accertavano il coinvolgimento dei giocatori di entrambe le squadre che si erano già allontanati.

Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che lo scontro aveva inizio a gara conclusa, quando un giocatore della squadra ospite, dopo aver udito dei cori intonati dai giocatori dell’Invictus che avevano alimentato la tensione in campo, sfidava ed affrontava altri due avversari, bloccato dagli altri compagni.

Ne scaturiva poi la partecipazione di quasi tutti i componenti delle squadre, alcuni dei quali intervenuti per separare i contendenti.

Un giocatore del Livorno, di minore età, riceveva un pugno da un altro della compagine ospite, senza tuttavia sul momento ricorrere alle cure mediche.

Quanto riferito viene riportato nel rapporto arbitrale.

Individuati i quattro responsabili degli atti violenti, verranno deferiti all’Autorità Giudiziaria e sono in corso di adozione i DASPO in base alle condotte di ciascuno dei partecipanti alla rissa.

Il provvedimento di DASPO, come prescrive la normativa di settore, impedirà loro di assistere alle manifestazioni sportive specificatamente indicate , lasciando salvo il diritto a svolgere attività sportiva sia preagonistica che dilettantistica.

