3 Ottobre 2025

Rosignano Solvay (Livorno) 3 ottobre 2025 Rissa tra nordafricani fuori dal supermercato, tre denunciati

I Carabinieri della Stazione di Rosignano Solvay, all’esito di indagini scaturite da un evento verificatosi alla fine del mese di settembre u.s. dove una pattuglia era intervenuta in supporto di personale sanitario, hanno denunciato in stato di libertà tre uomini, tutti di origini nordafricane e di età compresa tra i 48 e 57, già noti alle forze dell’ordine, poiché gravemente indiziati di rissa.

Gli eventi si erano verificati nelle ore centrali della giornata presso un noto supermercato del centro, dove era stata segnalata un’accesa lite tra più persone e, a seguito della richiesta di intervento pervenuta alla centrale operativa dei carabinieri dal 112 NUE, una pattuglia in servizio esterno nell’area era giunta in pochi istanti sul posto.

Gli accertamenti immediati avevano consentito di individuare nell’immediato due persone, in evidente stato di alterazione psicofisica verosimilmente dovuta all’abuso di alcolici, che presentavano alcune lievi ferite sul corpo dovute verosimilmente dalla colluttazione.

Gli immediati accertamenti avevano consentito di rinvenire e sequestrare nella loro disponibilità un coltello ma i successivi approfondimenti, resi possibili anche grazie dall’analisi delle telecamere della zona, hanno portato ad individuare la partecipazione alla lite di un terzo connazionale dei due che si era allontanato dal luogo del reato prima dell’arrivo della pattuglia.

Una volta identificato anche il terzo individuo, i carabinieri hanno deferito i tre all’AG labronica per il reato di rissa, che si configura proprio quando un evento di tale natura coinvolge tre o più persone.

