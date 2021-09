Home

Rissa tra stranieri, katana, coltello e colpi di pistola in pieno centro

15 Settembre 2021

Livorno 15 settembre 2021

Paura in via Buontalenti, questa sera intorno alle 21.30, quaranta/cinquanta persone di origine straniera hanno dato vita a scene da terzo mondo in pieno centro cittadino

Da quanto ricostruito da alcune testimonianze sembra che lo scontro sia avvenuto tra due bande per il controllo del territorio.

A rissa finita in via Buontalenti sono rimasti abbandonati in terra una katana, un coltello e dei bossoli esplosi da una pistola.

Nella via oltre alle armi è rimasta un’auto rubata in via Grade e distrutta durante la rissa resti di sedie e sgabelli, auto e motorini danneggiati.

Sul posto i carabinieri che stanno presidiando la zona transennata in attesa dei rilievi della scientifica

