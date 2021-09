Home

Rissa via Buontalenti, Lega: “Un fondo per risarcire i danni, telecamere, minimarket e affitti in nero”

18 Settembre 2021

Rissa via Buontalenti, Lega: “Un fondo per risarcire i danni, telecamere, minimarket e affitti in nero”

Livorno 18 settembre 2021

“Un fondo per risarcire i danni, Telecamere, Minimarket e affitti in nero”, sono queste le proposte dei consiglieri comunali della Lega illustrate alla stampa durante la conferenza stampa svoltasi in via Buontalenti

Per il consigliere Alessandro Perini la Polizia Municipale deve controllare che gli appartamenti siano effettivamente abitati da chi risulta formalmente residente o domiciliato. Si deve contrastare il fenomeno degli affitti e dei subaffitti in nero a persone irregolari sul nostro territorio e che vivono di espedienti e di reati.

Costanza Vaccaro lamenta l’assenza di telecamere di sicurezza nelle zone più calde della città e chiede più controlli sui minimarket che vendono alcolici a basso costo e fuori orario

Il consigliere Carlo Ghiozzi aggiunge che il Comune dovrebbe creare un fondo per risarcire i cittadini dei danni subiti alle loro cose. Non è giusto che a un cittadino al quale non si garantisce legalità e sicurezza debba poi pagare di tasca sua i danni creati dai delinquenti.

