12 Novembre 2024

Livorno 13 novembre 2024 Ristorante di Vicarello nella classifica di Braciami Ancora

Braciami Ancora, il network di riferimento per gli amanti della carne con oltre un milione di follower sui social, pubblica la classifica delle migliori 50 Steak House italiane. Nove di queste sono in Toscana che si conferma la regione con il maggior numero di ristoranti con menù dedicati alla carne premiati. E uno tra i più interessanti si trova in provincia di Livorno.

È l’ennesima dimostrazione di come in questa regione la cultura della carne sia consolidata e radicata.

Frutto di un’attenta selezione, questa classifica esalta un particolare settore dell’eccellenza gastronomica italiana, riconoscendo i locali che si distinguono per qualità, innovazione e competenza nel proporre menù dedicati alla carne.

La classifica assegna ad ogni ristorante delle “fiamme” di merito. Una fiamma è assegnata ai ristoranti di “ottimo livello”, due fiamme ai ristoranti il cui livello è considerato “eccellente” e tre fiamme ai ristoranti considerati straordinari e unici nel loro genere.

Eccellenza, Ricerca e Qualità come fari guida della propria mission. E ancora: studio quotidiano di un mercato in costante evoluzione e filosofia con la quale viene realizzato un menù dedicato alla carne. Ricerca degli allevamenti virtuosi, servizio e competenza in sala, tecniche di cottura, qualità della cantina.

Sono solo alcuni dei parametri che Braciami Ancora ha seguito per stilare la classifica delle migliori 50 Steak House d’Italia.

“L’Italia si conferma una nazione dove, da Nord a Sud, il concept delle Steak House viene molto apprezzato. Il livello è molto alto e cresce costantemente. Il desiderio da parte degli italiani di mangiare della carne di qualità è sempre più sentito e questa classifica vuole fornire una mappa delle eccellenze su questo settore”, racconta Michele Ruschioni, giornalista e fondatore di Braciami Ancora.

Le Tre Fiamme di Braciami Ancora, massimo riconoscimento di questa classifica, vanno a due ristoranti. I Due Cippi di Saturnia, in provincia di Grosseto, e La Braseria a Osio Sotto, provincia di Bergamo.

Questi due ristoranti hanno un menù dedicato alla carne di altissimo livello e rappresentano il top del top a livello nazionale e internazionale. Qui il culto della brace, la cura del dettaglio, le abilità nella cottura della carne e la filosofia sul quale poggiano il loro lavoro non hanno eguali.

Nove i ristoranti che ottengono le Due fiamme di Braciami Ancora. Sono locali dove il livello è molto alto e nel loro ambito possono essere definiti un punto di riferimento:

Bifrò a Torino (che si porta a casa anche il premio Miglior Cantina 2025),

Bifulco a Ottaviano (Napoli),

Via di Guinceri a Vicariello (Livorno),

Antica Trattoria del Reno a Bologna (premiato anche come Ristorante con il Miglior Servizio 2025),

Asina Luna a Peschiera Borromeo (Milano),

La Griglia di Varrone a Milano,

Rocco Caggiano il Sapore del Fuoco a Grottaminarda (Avellino),

Matigusta a Marina di Altidona (Fermo)

Trattoria dall’Oste a Firenze.

I ristoranti carnivori che vengono insigniti con Una Fiamma sono locali con un livello molto buono e con una selezione di carni studiata in modo accurato e una proposta interessante e ben eseguita.

Kluit – Sappada (Udine)

Brace Pura – Torino

Braceria del Crotto – Morbegno (Sondrio)

Braceria DaMa – Brebbia (Varese)

Il Grill del Grillo – Cesate (Milano)

L’Artigiano in Salice – Rivanazzano Terme (Pavia)

SteakHouse Panorama – Rablà (Bolzano)

Il Braciere di Eraclea – Eraclea (Venezia)

Retrò Osteria Veneta – Marcon (Venezia)

Regina Bistecca – Firenze

La Locanda di Ansedonia – Ansedonia (Grosseto)

Antico Casale di Scansano – Scansano (Grosseto)

Griglieria Giaccherini da Maria – Terranuova Bracciolini (Arezzo)

La Braceria – Cortona (Arezzo)

Barroso BeefSteccheria – Pisa

Nana Meat & Wine – La Spezia

Passatempo BBQ – Perugia

Dupon Meat House – Monterotondo (Roma)

Beef Bazaar – Roma

Mamma Mia -Roma

Da Lina 1905 – Stimigliano (Rieti)

Lo Zio Barrett – Bussi sul Tirino (Chieti)

Dogana Golosa – Caserta

La Baita – Maddaloni (Caserta)

Carlino Superior Beef – Santa Maria La Carità (Napoli)

Fattoria del Campiglione – Napoli

Al Vecchio Capannaccio – Ischia (Napoli)

Tavernetta Colauri – Pozzuoli (Napoli)

Da Gianni Braceria – Terlizzi (Bari)

EnoCocus – Ceglie Messapica (Brindisi)

Sa Tanca e Bore – Siniscola (Nuoro)

Nerac – Alghero (Sassari)

Da Antonio il Macellaio – Panarea (Messina)

Seidita Steakhouse – Palermo

La Brace Food Experience – Palermo

Chilogrammo – Catania

Ostaria – Siracusa

Cora d’ Zia – Campobasso

Braciami Ancora ha assegnato anche dei premi speciali individuando alcuni aspetti e settori fondamentali che contraddistinguono una Steak House, oltre a votare la miglior Steak House aperta da italiani in Europa.

Miglior Steak House Italiana in Europa 2025 – Era Ora (Malta)

Steak House con il miglior servizio di Sala 2025 – Antica Trattoria del Reno (Bologna)

Steak House con la Miglior cantina 2025 – Bifrò (Torino)

Miglior primo piatto carnivoro 2025 – I pici all’ocio di Griglieria Giaccherini da Maria – Terranuova Bracciolini (Arezzo)

Miglior comunicazione social 2025 – Sa Tanca e Bore – Siniscola (Nuoro)

Miglior Tartare 2025 – Carlino Superior Beef – Santa Maria la carità (Napoli)

La regione più premiata à la Toscana con 9 ristoranti, seguono la Lombardia e la Campania con 7, la Sicilia con 5 e il Lazio con 4. Premiate due Steak House rispettivamente a Ischia (Al Vecchio Capannaccio) e Panarea (da Antonio il Macellaio).

