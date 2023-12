Home

Ristorante sul lungomare chiuso per carenze igienico sanitarie

4 Dicembre 2023

Livorno 4 dicembre 2023 – Ristorante sul lungomare chiuso per carenze igienico sanitarie

I carabinieri del Nucleo Anti Sofisticazioni, a seguito di un controllo effettuato in un ristorante del lungomare di Livorno hanno riscontrato irregolarità sotto il profilo igienico sanitario

In particolare, il locale è risultato in precarie condizioni igienico-sanitarie per la presenza di insetti vivi e morti sulle pareti e sul soffitto; di unto, di residui di lavorazioni nonché di sporco pregresso e diffuso sulla pavimentazione, sulle attrezzature ed all’intero dei frigoriferi.

In esito all’attività ispettiva, è stata elevata una sanzione pari a 1.000 euro carico del 50enne livornese titolare dell’esercizio. Sono state inoltre informate le autorità sanitarie competenti con l’immediata chiusura dell’attività.

