Ristorazione, aperto un tavolo tra TNI e Comune

16 Aprile 2021

Livorno 16 aprile 2021

Aperto un tavolo di confronto tra Tni Italia e l’amministrazione livornese a tutela del mondo della ristorazione

Incontro oggi pomeriggio in comune tra la delegazione di Tni Italia – Tutela Nazionale Imprese, il sindaco di Livorno Luca Salvetti e gli assessori al bilancio e al turismo, rispettivamente Viola Ferroni e Rocco Garufo.

“Abbiamo discusso punto per punto il documento che abbiamo inviato nelle scorse settimane al Comune con elencate le nostre richieste a tutela delle imprese del mondo della ristorazione”, spiega Fabio Sanna, direttore provinciale di Tni Italia.

“E’ stato un confronto proficuo.

Il sindaco ha annunciato che il prossimo 27 aprile incontrerà l’assessore regionale Leonardo Marras, al quale solleciterà quanto proposto proprio dalla Regione lo scorso 13 dicembre, ovvero destinare una parte degli utili delle società di gestione del servizio idrico a sconto in bolletta per le utenze delle attività della ristorazione colpite dalle chiusure”.

L’amministrazione ha inoltre confermato anche per il 2021 la concessione gratuita del suolo pubblico per i tavoli all’aperto, l’esonero del pagamento, da parte delle imprese, della parte variabile della Tari e della tassa sulle insegne pubblicitarie fino a cinque metri.

A giorni, inoltre, uscirà un calendario di eventi per attrarre turismo in città e sarà pubblicato un bando per i ristori alle startup.

