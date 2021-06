Home

Ristorazione e sport, contributi covid straordinari. Chi può fare domanda al bando del Comune

22 Giugno 2021

Ristorazione e sport, contributi covid straordinari. Chi può fare domanda al bando del Comune

Emergenza Covid, contributi straordinari a fondo perduto a sostegno di ristorazione e sport

Domande da oggi 22 giugno al 19 luglio

Livorno, 22 giugno 2021

Il Comune di Livorno ha pubblicato un bando per l’assegnazione di contributi straordinari a fondo perduto a sostegno dei settori ristorazione e sport penalizzati a causa dell’emergenza Covid-19, ad integrazione del calo di fatturato e corrispettivi registrato.

Le domande possono essere presentate da oggi 22 giugno al 19 luglio.

Le risorse complessivamente stanziate dal Comune a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano in totale a € 200.000, ripartite in € 150.000 a favore del settore della ristorazione e € 50.000 a favore del settore dello sport, con possibilità di reimpiego delle risorse non completamente utilizzate da uno dei raggruppamenti sull’altro.

Qui il link al bando e alle modalità di presentazione delle domande: https://www.comune.livorno.it/ lavoro-sviluppo-economico/ bandi-incentivi/bando- pubblico-concessione- contributi-straordinari-fondo

“Anche quest’anno – spiega l’assessore al Commercio e Turismo Rocco Garufo – abbiamo cercato di offrire una serie di aiuti asettori fortemente penalizzati dall’emergenza pandemica, e tra questi sicuramente ci sono il mondo della ristorazione e le palestre.

Questo bando è un segnale di sostegno da parte dell’Amministrazione comunale.

Si lega a facilitazioni come la gratuità del suolo pubblico, così come agli investimenti che stiamo facendo per animare piazze e quartieri con spettacoli ed eventi che ci auguriamo contribuiscano a muovere l’economia”.

CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA

Possono presentare domanda le Micro e Piccole Imprese (MPI) come definite dall’Allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014 con sede legale ed unità operativa nel territorio del Comune di Livorno, che abbiano i requisiti esplicitati nel bando e che esercitino un’attività identificata come prevalente, rientrante in uno dei seguenti codici ATECO ISTAT 2007:

56.10.1 – Ristorazione con somministrazione

56.10.2 – Ristorazione senza somministrazione

85.51 – Corsi sportivi e ricreativi

93.11 – Gestione di impianti sportivi

93.12 – Attività di club sportivi

93.13 – Palestre

93.19 – Altre attività sportive

Ciascun richiedente può presentare esclusivamente una sola domanda di contributo.

Non possono accedere al contributo le imprese operative a partire dal 16 dicembre 2020.

Le domande possono essere presentate esclusivamente in via telematica mediante la propria casella di posta elettronica certificata (PEC), o mediante PEC di soggetto intermediario delegato, e con invio all’indirizzo di posta elettronica comune.livorno@postacert. toscana.it indicando obbligatoriamente quale oggetto del messaggio “Domanda Contributo Ristori” seguito dal settore (Ristorazione/Sport) e dal “nome/ragione sociale/denominazione dell’impresa”.

Informazioni sul bando possono essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: contributoimprese@comune. livorno.it

