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Ristori ai commercianti, il Comune fa marcia indietro: atto ritirato per essere modificato dopo il confronto in Commissione

Cronaca

22 Aprile 2026

Ristori ai commercianti, il Comune fa marcia indietro: atto ritirato per essere modificato dopo il confronto in Commissione

Livorno 22 aprile 2026 Ristori ai commercianti, il Comune fa marcia indietro: atto ritirato per essere modificato dopo il confronto in Commissione

L’Amministrazione comunale di Livorno ha deciso di ritirare l’atto di indirizzo sui ristori economici ai commercianti colpiti dai cantieri pubblici, al termine di un confronto in Commissione consiliare. Il provvedimento, presentato nella seduta del 22 aprile, sarà ora rivisto alla luce delle osservazioni emerse durante il dibattito politico.

Il testo prevedeva la possibilità di riconoscere un indennizzo una tantum alle attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi situati in aree interessate da lavori pubblici, ma solo al verificarsi simultaneo di quattro condizioni stringenti: cantieri attivi per almeno otto mesi, zone precluse al traffico, occultamento delle insegne e perdite di fatturato superiori al 30% (poi ipotizzato al 20%). Una misura pensata per mitigare gli effetti economici negativi legati agli interventi di riqualificazione urbana, ma che ha sollevato più di una perplessità tra i consiglieri.

Tra le voci critiche quella di Daniele Esposito (Movimento 5 Stelle), che ha messo in dubbio l’efficacia concreta del provvedimento: secondo il consigliere, i criteri fissati risultano troppo rigidi e difficilmente applicabili alla realtà cittadina. Esposito ha evidenziato come casi emblematici, come quello di via Bontalenti, rischierebbero di restare esclusi dai benefici, rendendo di fatto la misura poco incisiva.

Sulla stessa linea, pur con toni più costruttivi, Giorgio Pacini (Partito Democratico) ha riconosciuto la bontà dell’intento dell’Amministrazione ma ha proposto alcune modifiche per ampliare la platea dei beneficiari. In particolare, ha suggerito di sostituire il termine “precluse” con “limitate” riferito al traffico e di considerare sufficienti tre condizioni su quattro, mantenendo però obbligatorio il requisito del calo di fatturato.

Diverso il contributo di Alessandro Palumbo (Fratelli d’Italia), che ha colto l’occasione per riportare l’attenzione sul Mercato Centrale e sulle criticità legate ai lavori in corso. Il consigliere ha sottolineato la necessità di accelerare gli interventi e di valorizzare uno dei luoghi simbolo della città, anche attraverso strategie di promozione turistica e iniziative mirate a rilanciare le attività commerciali.

A chiudere il dibattito è stato l’assessore al commercio Rocco Garufo, che ha preso atto delle osservazioni emerse annunciando il ritiro dell’atto. Una decisione finalizzata a rielaborare il testo e ripresentarlo in una versione condivisa e più efficace.

L’obiettivo dell’Amministrazione resta quello di sostenere concretamente il tessuto economico cittadino, ma il passaggio in Commissione ha evidenziato la necessità di un equilibrio tra rigore normativo e reale accessibilità delle misure. Ora si apre una nuova fase di revisione, con l’auspicio di arrivare a un provvedimento più inclusivo e capace di rispondere alle esigenze dei commercianti.