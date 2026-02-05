Home

5 Febbraio 2026

Salvetti invitato a proseguire l'abbattimento delle baracchine e potenziare illuminazione

Livorno 5 febbraio 2026 Risultati positivi, Zona Rossa riconfermata

Si è svolta questa mattina in Prefettura la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Giancarlo Dionisi, con la partecipazione delle Forze di Polizia e dell’Amministrazione comunale.

Al termine dell’incontro è stata disposta una nuova proroga di due mesi della zona rossa, confermandone perimetro e modalità di controllo. Il provvedimento continua a riguardare Piazza Garibaldi, Piazza della Repubblica, Via del Pettine, Via della Pina d’Oro e le altre strade già individuate, senza modifiche.

La decisione è stata assunta alla luce dei risultati positivi registrati in termini di prevenzione, contenimento dei comportamenti illegali e miglioramento della sicurezza percepita.

Contestualmente, il Comitato ha condiviso la prosecuzione dell’attività di analisi sulla situazione abitativa dell’area, con particolare riferimento al tema delle locazioni.

Nel corso della riunione è stata inoltre rinnovata al Sindaco la richiesta di confermare il coinvolgimento della Polizia Locale nel pattugliamento della zona rossa, già attivo e ritenuto efficace, ed è stato espresso apprezzamento per la collaborazione dell’Amministrazione comunale.

Sono stati infine rivolti alcuni inviti al Sindaco, tra cui l’adozione di un’ordinanza per la chiusura alle ore 21 dei minimarket, la prosecuzione dell’abbattimento delle baracchine in Piazza Garibaldi e il potenziamento dell’illuminazione pubblica.

