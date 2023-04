Home

Risultati rapporto Sentieri, approvata all'unanimità mozione M5S

29 Aprile 2023

Risultati rapporto Sentieri, approvata all’unanimità mozione M5S

Livorno 29 aprile 2023

Unanimità. Con 27 voti favorevoli su 27 è stata approvata all’unanimità nel Consiglio comunale di oggi una mozione M5S sui risultati del sesto rapporto dello Studio Sentieri sui dati epidemiologici del SIN di Livorno e per la giustizia ambientale nel nostro territorio.

In questo atto Lucia Grassi, Luca Vecce e Stella Sorgente chiedevano di:

Mettere in campo azioni concrete alla luce delle risultanze del Sesto Rapporto dello Studio Sentieri ed in particolare:

un lavoro coordinato con il comune di Collesalvetti, la Regione Toscana ed altri comuni di territori in aree SIN; al fine di intercettare i prossimi fondi che verranno messi a bando per i siti contaminati, come annunciato dal Dott. Pasqualino Rossi del Ministero della Salute durante la presentazione del Sesto Rapporto Sentieri;

finanziare o richiedere finanziamenti ad hoc per ulteriori approfondimenti epidemiologici, come consigliato da alcuni relatori della presentazione del suddetto studio che si sono soffermati proprio sul sito di Livorno. In questo ambito prevedere la realizzazionedi una analisi tecnica di dettaglio e in sommatoria che studi ogni fonte emissiva dell’area portuale fino a Stagno e le relative zone di ricaduta degli inquinanti, oltre a screening sanitari per le popolazioni più interessate dal fenomeno di inquinamento e ad uno studio attuale sull’effetto domino per rischio di incidente rilevante di tutte

le attività portuali e industriali da Livorno a Stagno;

aggiornare il Piano Integrato di Salute(PIS) con le risultanze di cui sopra;

aggiornare tutti gli strumenti di programmazione dell’Ente (a partire dal DUP) con gli indicatori e le risultanze del sesto rapporto di SENTIERI;

creare un tavolo permanente tra quei soggetti che rappresentano le criticità ambientali evidenziate nella relazione; le istituzioni locali di riferimento (anche sanitarie) e i rappresentanti delle associazioni cittadine più rappresentative, con riferimento alla condivisione delle tante problematiche ambientali e contestuali proposte per limitarne l’impatto sulle salute dei cittadini, programmando incontri a cadenza regolare;

organizzare iniziative di informazione verso la cittadinanza sul Sesto Rapporto SENTIERIal fine di sviluppare una riflessione pubblica sulle tematiche analizzate da tale studio.

