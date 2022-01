Home

Cronaca

Ritardi attivazione ritiro rifiuti a persone in quarantena o isolate, rivolgersi alla protezione civile

Cronaca

4 Gennaio 2022

Ritardi attivazione ritiro rifiuti a persone in quarantena o isolate, rivolgersi alla protezione civile

AAMPS e Protezione Civile del Comune in campo per garantire la raccolta dei rifiuti ai soggetti in quarantena non ancora segnalati da Asl

Livorno, 4 gennaio 2022

AAMPS e Protezione Civile del Comune in campo per garantire la raccolta dei rifiuti ai soggetti in quarantena e/o isolamento domiciliare non ancora segnalati.

A causa dell’aumento negli ultimi giorni di casi di positività al Covid-19 e delle relative quarantene ed isolamenti domiciliari, si stanno verificando ritardi nell’attivazione del servizio ritiro rifiuti, ritardi legati alla difficoltà oggettiva nella gestione delle numerose pratiche da parte di Asl.

Questa mattina si è tenuta una riunione a Palazzo Comunale, alla presenza del vicesindaco Libera Camici e dell’assessore all’Ambiente Giovanna Cepparello, alla quale hanno preso parte AAMPS, Ufficio ambiente e Protezione Civile del Comune di Livorno. L’obiettivo, trovare una soluzione e dare risposte alle varie segnalazioni da parte di cittadini positivi, o comunque in quarantena ma che ancora non sono stati segnalati ad Aamps, e dunque hanno difficoltà nel conferimento dei propri rifiuti.

A tal proposito l’Amministrazione Comunale, sentita anche l’Asl,

invita i cittadini positivi o in quarantena a rivolgersi alla Protezione Civile per segnalare eventuali criticità significative nel conferimento dei rifiuti,

inviando una mail a: protezione civile@comune.livorno.it

La Protezione Civile comunale provvederà a richiedere l’attivazione del servizio ad Aamps, a prescindere dall’avvenuta segnalazione da parte di Asl.

Si sottolinea che la richiesta alla Protezione Civile serve solo per

quei casi in cui, dopo diversi giorni dal tampone positivo, il servizio dedicato di raccolta rifiuti non risulti attivato

e non deve essere usato come canale ordinario per comunicare la propria positività.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin