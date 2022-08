Home

Cronaca

Ambiente

Ritiro differenziata a Ferragosto: condomini penalizzati, cambi di orari e turni saltati

Ambiente

12 Agosto 2022

Ritiro differenziata a Ferragosto: condomini penalizzati, cambi di orari e turni saltati

Livorno 12 agosto 2022 – Ritiro differenziata a Ferragosto tra condomini penalizzati, cambi di orari e turni saltati

L’Aamps con un comunicato informa la cittadinanza in merito al ritiro della differenziata per ferragosto

Si ricorda che quando Aamps si riferisce alle utenze che espongono i mastelli per strada, restano esclusi i ritiri dei mastelli condominiali.

“AAMPS conferma che in occasione della festività di lunedì 15 agosto la raccolta dei rifiuti si svolgerà regolarmente.

Essendo previste alcune modifiche al servizio i cittadini sono invitati ad esporre i sacchi e i mastelli attenendosi ad alcune indicazioni suddivise per quartieri/aree:

QUARTIERI ARDENZA – LA ROSA

La raccolta del VETRO è posticipata alla settimana successiva nel giorno indicato dal calendario (si possono utilizzare i contenitori a campana stradali).

QUARTIERI STAZIONE-SORGENTI-MARRADI

La raccolta dell’ORGANICO è realizzata solo per le utenze che espongono i mastelli su strada.

QUARTIERI LECCIA-SCOPAIA-COSTANZA-COLLINE-COTETO

La raccolta del MULTIMATERIALE è posticipata al giorno successivo (martedì, 16/8/2002) con esposizione entro le ore 6.00.

QUARTIERI ANTIGNANO-MONTENERO-QUERCIANELLA-COREA-SHANGAI

La raccolta dell’ORGANICO (terzo passaggio estivo) è rinviata al successivo giorno indicato nel calendario ordinario (ad esclusione del quartiere Venezia dove la raccolta dell’organico sarà regolarmente effettuata).

QUARTIERI PICCHIANTI-PORTA A TERRA

La raccolta del MULTIMATERIALE è posticipata alla settimana successiva nel giorno indicato dal calendario.

L’Azienda conferma che non sono previste modifiche alla vuotatura dei contenitori stradali nelle aree “Pentagono” e “Centro Allargato” cosi come verrà garantita la raccolta dei rifiuti rivolta agli stabilimenti balneari.

Si coglie l’occasione per rappresentare che il CENTRO DEL RIUSO “EVVIVA” in Via Cattano 81 rimarrà chiuso dal 16 al 20 agosto.

Per eventuali segnalazioni e richieste di informazioni si potrà contattare il call center dalle ore 8.00 alle 13.00 (800-031.266 da rete fissa, 0586/416.350 da rete mobile, info@aamps.livorno.it).

Ringraziamo la cittadinanza per la collaborazione”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin