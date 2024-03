Home

Ritiro passaporti, apertura straordinaria uffici

7 Marzo 2024

Livorno 7 marzo 2024 – Ritiro passaporti, apertura straordinaria uffici

Nell’ambito delle iniziative volte ad agevolare le esigenze dell’utenza, La polizia di Stato comunica che per questa settimana, in via esclusiva, gli interessati potranno ritirare il proprio passaporto, oltre che nelle consuete giornate del mercoledì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30, anche nel pomeriggio di SABATO 9 marzo, sempre con orario dalle 14.30 alle 17.30, presso l’ufficio sito in Viale Boccaccio n. 5.

Si ricorda che, in caso d’impedimento, l’interessato potrà delegare al ritiro un’altra persona che dovrà presentarsi munita di:

– documento d’identità in corso di validità;

– dichiarazione di delega firmata dal delegante

– fotocopia di un valido documento d’identità del delegante

– ricevuta di presentazione dell’istanza per il rilascio del passaporto.

L’apertura straordinaria di sabato prossimo offre anche un’ulteriore possibilità a coloro che, per motivi personali, non hanno potuto ritirare il proprio documento in precedenza e che si trova ormai giacente da diverso tempo presso l’Ufficio passaporti.

Sempre nell’ottica di un miglioramento del servizio, si sensibilizza i cittadini non più interessati a richiedere il rilascio del passaporto ad effettuare la cancellazione dell’appuntamento sull’agenda online, per consentire ad altri utenti di fruire del servizio in tempi più contenuti.

