Ritiro passaporti: “Ore 04.54, sono il 7° in coda per 10 numeri”

13 Maggio 2022

Ritiro passaporti: “Ore 04.54, sono il 7° in coda per 10 numeri”

Livorno 13 maggio 2022

Ritiro passaporti: ore 04.54, sono il 7° in coda per 10 numeri. A che ora mi devo presentare per essere il primo a ritirare il passaporto? A che ore mi devo presentare per rientrare nelle 10 persone che vengono ricevute?

La segnalazione di un cittadino

“Volevo far luce su un fatto a dir poco ridicolo; attualmente per ritirare un passaporto è necessario mettersi in coda in viale Boccaccio 5 ad orari proibitivi

Ieri alle 6 erano già finiti i posti disponibili e questa mattina presentandomi alle 4:56 ero il settimo in fila.

Questo problema è dovuto dal fatto che ogni mattina (o notte) sono disponibili solamente 10 posti e che la coda è la stessa sia per chi ha necessità di fare il passaporto d’urgenza sia per chi deve ritirarlo.

Nel mio piccolo sto cercando di smuovere qualcosa dato che trovo inaccettabile una situazione del genere”

Quello del ritiro del passaporto è effettivamente un problema, dagli uffici di viale Boccaccio ci dicono che: è possibile prendere un appuntamento online ma il portale è assalito dalle richieste e spesso accade che il primo giorno utile per fissare un appuntamento online sia una data che poi mette in difficoltà il cittadino per prenotare o partire.

Ogni giorno inoltre gli uffici della polizia mettono a disposizione 10 numeri per i cittadini che ne hanno bisogno o che sono impossibilitati a prenotare su internet.

Questo incremento di richieste di passaporti è dovuto al fatto del fine pandemia. Negli ultimi due anni l’ufficio passaporti, a causa delle restrizioni covid era praticamente deserto. Ora tutti vogliono partire e l’ufficio ha un surplus di richieste mentre il personale è sempre quello.

