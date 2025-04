Home

24 Aprile 2025

Livorno 24 aprile 2025 Ritiro spazzatura: 25 aprile e primo maggio, attenzione ai correttivi straordinari inseriti nei servizi validi per alcune aree/quartieri

AAMPS/Retiambiente informa che per le festività di venerdì 25 aprile e giovedì 1° maggio i servizi di raccolta dei rifiuti verranno erogati pur essendo previste alcune variazioni in alcune aree/quartieri per le quali si invitano i cittadini a prestare attenzione:

25 aprile 2025

VITTORIA – STAZIONE – ZOLA (zona gialla)

Indifferenziato: servizio attivo la mattina con esposizione dei rifiuti dalle ore 21.00 della sera precedente la giornata di raccolta alle 5.00 del giorno di raccolta.

SANT’JACOPO – MARRADI (zona verde)

Carta-cartone: servizio attivo la mattina con esposizione dei rifiuti dalle ore 21.00 della sera precedente la giornata di raccolta alle 5.00 del giorno di raccolta.

LIVORNO EST (colore indaco)

Organico: servizio anticipato alla mattina solo per l’esposizione dei mastelli da effettuare entro le ore 6.00.

ARDENZA – LA ROSA (zona arancione)

Organico: servizio attivo la mattina solo per l’esposizione dei mastelli da effettuare entro le ore 6.00 (non previsto il ritiro di pannolini-pannoloni).

LIVORNO NORD (zona rossa)

Il calendario ordinario non prevede raccolte il venerdì.

LIVORNO SUD (colore blu)

Multimateriale: servizio attivo la mattina con esposizione dei rifiuti dalle ore 21.00 della sera precedente la giornata di raccolta alle 5.00 del giorno di raccolta.

PICCHIANTI – PORTA A TERRA (colore violetto)

Il calendario ordinario non prevede raccolte il venerdì.

PENTAGONO – CENTRO ALLARGATO

Sono confermate le vuotature di tutte le postazioni ad accesso controllato.

1° maggio 2025

VITTORIA – STAZIONE – ZOLA (zona gialla)

Organico: servizio attivo la mattina solo per l’esposizione dei mastelli da effettuare entro le ore 6.00.

SANT’JACOPO – MARRADI (zona verde)

Organico: servizio attivo la mattina solo per l’esposizione dei mastelli da effettuare entro le ore 6.00.

LIVORNO EST (colore indaco)

Indifferenziato: servizio anticipato al pomeriggio del giorno 30 aprile con esposizione dei rifiuti entro le ore 13.00 dello stesso giorno.

ARDENZA – LA ROSA (zona arancione)

Multimateriale: servizio attivo la mattina con esposizione dei rifiuti dalle ore 21.00 della sera precedente la giornata di raccolta alle 5.00 del giorno di raccolta.

LIVORNO NORD (zona rossa)

Carta-cartone: servizio attivo la mattina con esposizione dei rifiuti dalle ore 21.00 della sera precedente la giornata di raccolta alle 5.00 del giorno di raccolta.

LIVORNO SUD (colore blu)

Il calendario ordinario non prevede raccolte il giovedì.

PICCHIANTI – PORTA A TERRA (colore violetto)

Indifferenziato: servizio posticipato al pomeriggio del giorno 2 maggio con esposizione dei rifiuti entro le ore 13.00 dello stesso giorno.

PENTAGONO – CENTRO ALLARGATO

Sono confermate le vuotature di tutte le postazioni ad accesso controllato.

L’Azienda aggiunge che il Centro di raccolta in via Cattaneo e il Centro del Riuso creativo “Evviva” risulteranno chiusi sia il 25 aprile che il 1° maggio per riaprire i giorni immediatamente successivi. L’attività di spazzamento manuale verrà svolta secondo la programmazione ordinaria in orario mattutino. Sarà effettuata anche l’attività di spazzamento meccanizzato (non quello con la regolazione della sosta).

Per ulteriori informazioni: numero verde 800-31.266, info@aamps.livorno.it, www.aamps.livorno.it, facebook/instagram/APP (“Aamps Livorno”).