Home

Cronaca

Ritiro vetro, le date quindicinali di Aamps zona per zona

Cronaca

8 Giugno 2021

Ritiro vetro, le date quindicinali di Aamps zona per zona

RACCOLTA DEL VETRO: I GIORNI-ORARI DEGLI ITINERARI QUINDICINALI AAMPS

Così facendo è possibile proseguire nell’erogazione del servizio straordinario “Covid”

Livorno 8 giugno 2021

In linea con le disposizioni contenute nell’ordinanza n. 13 del 26/03/2020 della Regione Toscana, AAMPS conferma di avere potenziato il servizio straordinario di raccolta dei rifiuti indifferenziati rivolto ai casi indicati dall’ASL come positivi al “Covid-19” e in quarantena obbligatoria.

Per garantire questo servizio la raccolta degli imballaggi in vetro alle utenze domestiche continua ad avvenire con frequenza quindicinale (anziché settimanale) sempre nei giorni/orari indicati dal calendario ma con le seguenti specifiche suddivise per aree:

Venezia, Scopaia, Leccia, Borgo di Magrignano, Quercianella, Collinaia, Valle Benedetta, Sorgenti, Corea, Shangai, Torretta, Coteto, Ardenza, La Rosa, Costanza:

– dal 14 al 20 giugno 2021

– dal 28 giugno al 4 luglio 2021

– dal 12 al 18 luglio 2021

– dal 26 luglio al 1 agosto 2021

Antignano, Banditella, Ferrigni, Stazione, Zola, Vittoria, Colline, Fabbricotti-Marradi-Stadio-San Jacopo (fascia 1 e 2), Montenero, Picchianti, Vallin buio, Cimarosa, Padula, Porta a Terra:

– dal 7 al 13 giugno 2021

– dal 21 al 27 giugno 2021

– dal 5 al 11 luglio 2021

– dal 19 al 25 luglio 2021

Per individuare il giorno esatto di raccolta per ogni quartiere è possibile anche visionare la pagina web del sito aziendale https://www.aamps.livorno.it/cittadini/raccolta-differenziata/

AAMPS ha comunque aumentato il numero delle campane del vetro presenti su tutto il territorio comunale. La raccolta personalizzata degli imballaggi in vetro alle utenze non domestiche non avverrà nei giorni di lunedì e martedì.

Per informazioni: 800031266 (da rete fissa); 0586416350 (da rete mobile); info@aamps.livorno.it; facebook/app (“Aamps Livorno”).

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin