14 Agosto 2024

Livorno 14 agosto 2024 – Ritorna ad evadere, i carabinieri la denunciano anche per resistenza

I Carabinieri della Stazione di Ardenza, in collaborazione con i colleghi della Sezione Radiomobile della Compagnia di Livorno, hanno denunciato una donna livornese di circa cinquant’anni per i reati di evasione e resistenza a pubblico ufficiale.

La donna, già sottoposta a misure cautelari dalla metà di maggio, aveva più volte mostrato una particolare insofferenza nel rispettare le restrizioni imposte. Solo pochi giorni fa, era stata denunciata per evasione dopo essere stata sorpresa fuori dal proprio domicilio senza giustificato motivo.

Questa volta, tuttavia, la situazione è stata ancora più grave. Durante la notte, i militari della Sezione Radiomobile l’hanno notata all’esterno del portone della propria abitazione, in evidente stato di agitazione. Alla vista dei Carabinieri, la donna è rientrata rapidamente nel condominio e si è chiusa in casa, rifiutandosi di aprire la porta. A quel punto, è stato richiesto l’intervento di una pattuglia della Stazione di Ardenza. Al termine delle operazioni, la donna è stata denunciata per evasione e resistenza a pubblico ufficiale.