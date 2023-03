Home

Ritorna il "Mercatino del Riuso e non solo!", sabato 1° aprile in piazza Modigliani

30 Marzo 2023

Ritorna il “Mercatino del Riuso e non solo!”, sabato 1° aprile in piazza Modigliani

Livorno 30 marzo 2023 – Ritorna il “Mercatino del Riuso e non solo!”, sabato 1° aprile in piazza Modigliani

Ritorna in zona San Jacopo, sabato 1° aprile, il “Mercatino del Riuso e non solo!”.

L’iniziativa, che cade in occasione dell’International Day of Zero Waste istituito dall’Onu, si svolgerà in piazza Giuseppe Emanuele Modigliani (di fronte ai Pancaldi) dalle ore 10 fino al tramonto.

Una bella occasione per ridare nuova vita a oggetti e capi usati, incentivando le attività di vendita non commerciale e baratto tra privati, per una sempre maggiore diffusione delle pratiche virtuose del riuso e del riciclo.

Ci sarà la possibilità di donare o scambiare anche piante e talee.

Il Mercatino del Riuso è organizzato da Vivi San Jacopo, ArtLab, Quartieri Solidali e Zero Waste con la collaborazione di Aamps ed il patrocinio del Comune di Livorno.

