Ritorna l’ora solare: nella notte tra sabato e domenica lancette indietro

25 Ottobre 2025

Un appuntamento ormai rituale per ogni autunno: nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, alle ore 3:00, gli orologi italiani dovranno essere spostati indietro di un’ora per il passaggio dall’ora legale all’ora solare.

Con questo cambiamento si guadagna un’ora di sonno, ma la luce del giorno nel pomeriggio terminerà prima e le giornate sembreranno più corte.

L’ora solare resterà in vigore fino all’ultima domenica di marzo 2026, quando tornerà l’ora legale.

Per la maggior parte dei dispositivi digitali (smartphone, computer, smartwatch) lo spostamento sarà automatico; per gli orologi analogici è necessario intervenire manualmente.

Tra i pro del cambiamento c’è la possibilità di risparmiare energia grazie a un miglior utilizzo della luce naturale nelle ore mattutine; tra i contro, invece, alcuni cittadini segnalano disturbi nel sonno, nell’umore o nella concentrazione a causa della variazione del ritmo biologico.

In conclusione: preparatevi a “guadagnare” un’ora di riposo nella notte tra sabato e domenica, ma tenete conto che la sera farà buio un po’ prima. È il momento di adattarsi all’orario invernale, regolando sveglie, impegni e magari anche l’umore.