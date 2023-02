Home

Ritornano “Le Maschere” di Mascagni, tutti in maschera al Teatro Goldoni

9 Febbraio 2023

Livorno 9 febbraio 2023

Irrompe in pieno Carnevale, venerdì 10 e sabato 11 febbraio alle ore 20, sul palcoscenico del Teatro Goldoni di Livorno “Le Maschere”, l’opera lirica e giocosa di Pietro Mascagni. La rappresentazione è realizzata dalla Fondazione Goldoni in collaborazione con la Fondazione Carnevale di Viareggio che celebra i suoi 150 anni. Il pubblico è invitato a presentarsi mascherato alla prima rappresentazione, anche con una semplice mascherina.

La Fondazione Carnevale di Viareggio ha dichiarato: “Celebrare vuol dire condividere… è questo soprattutto che ci piace di questo anniversario dei 150 anni del Carnevale di Viareggio – la possibilità di fare festa e poterlo celebrare anche con la città di Livorno, con un Teatro come il Teatro Goldoni che riteniamo un monumento alla musica e all’identità toscana”.

Le Maschere tornano al Teatro Goldoni in un nuovo allestimento dopo 40 anni e la regia sarà curata da Lindsay Kemp. L’opera debuttò il 17 gennaio 1901 in sette teatri contemporaneamente, ma gli esiti furono contrastanti. Tuttavia, Mascagni fu in grado di guardare al Rossini comico ed alla Commedia dell’Arte, ma con stile proprio; muovendosi tra i canoni dell’opera buffa con disinvoltura e leggerezza.

Il direttore d’orchestra Mario Menicagli ha affermato: “La musica di quest’opera appare subito fluida, nuova e fresca – pur nella sua attenzione e rimandi alla tradizione. Nell’affrontare la partitura, mi sono posto un primo problema che non fu estraneo a Mascagni stesso dopo le (burrascose) prime dell’opera: se fosse cioè possibile trovarne una prassi esecutiva più asciutta ma assolutamente rispettosa dello svolgersi della commedia lirica con le intuizioni e trovate che, con il suo librettista Luigi Illica”.

Al termine della rappresentazione, ci sarà una “Furlana” intonata da 125 bambini della Scuola primaria “G. Carducci”. Il Teatro Goldoni è pronto ad accogliere il pubblico in maschera per questa occasione unica e indimenticabile.

