Home

Sport

Basket

“Ritorno al futuro”, parte la campagna abbonamenti della Libertas. Prezzi da 10 a 1.000 euro

Basket

23 Settembre 2021

“Ritorno al futuro”, parte la campagna abbonamenti della Libertas. Prezzi da 10 a 1.000 euro

Livorno 23 settembre 2021

La stagione sportiva 2021/22 – nel rispetto delle vigenti normative di contenimento della pandemia – sancisce il ritorno della tifoseria al Modigliani Forum.

Da qui il nostro claim: ‘ritorno al futuro’. Un futuro da costruire insieme – società, tifosi e squadra – partendo da un presente solido e ambizioso come la Libertas Livorno 1947.

Prezzi e tipologie di abbonamento sono stati pensati per soddisfare le esigenze e le richieste delle famiglie, dei tifosi di tutte le età – dagli Under 8 agli Over 65 -, dei diversamente abili nella ferma convinzione che la Libertas è patrimonio di tutti e che tutti insieme possiamo condividere le emozioni del campionato che sta per iniziare.

Il quadro sinottico delle varie tipologie di abbonamento.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin