23 Giugno 2025

Livorno 23 giugno 2025 Ritrovamenti di via Buontalenti, l’Archeologo: “sembrano recenti, ma servono altri scavi per effettuare un rilevamento”

Questa mattina, come annunciato, si è svolto il sopralluogo in via Buontalenti al cantiere per le nuove aree mercatali. Il sopralluogo era stato fissato dopo l’individuazione durante l’escavo di alcune vecchie cantine sotto il manto stradale. Il sindaco Luca Salvetti, con l’assessore Mirabelli, il dirigente dei lavori pubblici Agostini e i suoi collaboratori ha incontrato e accompagnato l’archeologo nominato per controllare gli spazi venuti alla luce. Il sopralluogo era stato indicato dalla Sovrintendenza alle belle arti ed era necessario per delineare il percorso per proseguire i lavori per la realizzazione del nuovo mercato. In via Buonatalenti erano presenti i responsabili della ditta Ceragioli che sta realizzando l’opera e gli esponenti del Consorzio dei commercianti.

Il controllo è stato utile e positivo, gli spazi rinvenuti sembrano essere di un periodo piuttosto recente e l’archeologo ha proposto una ulteriore scarificazione per ripulire tutta la zona e effettuare un rilevamento per poi, d’accordo con la Sovrintendenza, procedere alla sistemazione e riqualificazione degli spazi e al proseguimento dei lavori di posizionamento dei plinti necessari a costruire la struttura.

Il Sindaco ha ricordato ancora una volta la strategicità del cantiere, nel cuore del commercio del centro città, e la grande attesa dei commercianti che sono provvisoriamente al lavoro in piazza Cavour e scali Saffi e di quelli che operano con molte difficoltà intorno al cantiere stesso. Per questo c’è stato l’input chiaro a mantenere ritmi di intervento in linea con il cronoprogramma. Mercoledì in mattinata è prevista la ripresa dei lavori.