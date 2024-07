Home

Cronaca

Ritrovare le nostre riprese: Appello alla comunità, telecamera persa a villa Trossi

Cronaca

21 Luglio 2024

Ritrovare le nostre riprese: Appello alla comunità, telecamera persa a villa Trossi

Livorno 21 luglio 2024 – Ritrovare le nostre riprese: Appello alla Comunità, telecamera persa a villa Trossi

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di richiesta aiuto per ritrovare almeno le riprese perdute

La lettera:

“Scrivo perché dopo lo spettacolo del 19 luglio a Villa Trossi “Le Verità della Memoria”, la nostra compagnia teatrale ha perso la telecamera con cui fa le riprese dei suoi eventi.

La telecamera è uno dei primi modelli di Handycam Sony HDV di 15 anni fa, simile a quella in foto (non si trovano più le immagini dei modelli vecchi).

Dopo aver fatto le riprese dello spettacolo abbiamo smontato la telecamera e messa nella sua borsa a tracolla nera. Purtroppo nel caricare le macchine l’abbiamo dimenticata o all’interno della Villa o vicino le macchine.

Purtroppo sia chi lavora in Villa e gli organizzatori di Estate a Villa Trossi non hanno trovato la nostra telecamera.

Non è tanto il valore economico (modelli usati molto più nuovi si trovano a poche centinaia di euro, il valore commerciale di quel modello così datato si può aggirare al massimo sui 100€), quello che per noi è importante sono le riprese dello spettacolo di venerdì sera (e di altri che dovevamo ancora scaricare) per proporre lo spettacolo a concorsi e festival.

Se qualcuno avesse ritrovato la nostra telecamere preghiamo di contattare Ephraim Pepe al numero 3737112868″

Ritrovare le nostre riprese: Appello alla Comunità, telecamera persa a villa Trossi