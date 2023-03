Home

7 Marzo 2023

Ritrovata canina senza chip in zona Montenero, è in custodia presso il canile comunale

Livorno, 7 marzo 2023 – Si trova in custodia presso il canile comunale “La Cuccia nel Bosco” la meticcia femmina taglia piccola trovata il 26 febbraio in via di Campo al Lupo, in zona Montenero, senza microchip.

Il proprietario, o chi fosse interessato a prendersene cura, può contattare l’Ufficio Tutela Animale scrivendo una mail all’indirizzo animali@comune.livorno.it oppure chiamando il numero 366 1989783 in orario di ufficio, oppure chiamando l’operatore di turno al numero 3661989783 o il Referente di Canile al numero 3339707752

Il Canile è aperto al pubblico tutti i giorni compreso i festivi con il seguente orario: dal Lunedi al Sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00. Domenica e festivi dalle 9.00 alle 13.00

