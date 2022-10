Home

Provincia

Cecina

Ritrovata Monica Cintoli, la donna scomparsa da Cecina il 23 ottobre

Cecina

26 Ottobre 2022

Ritrovata Monica Cintoli, la donna scomparsa da Cecina il 23 ottobre

Cecina (Livorno) 26 ottobre 2022 – Ritrovata Monica Cintoli, la donna scomparsa da Cecina il 23 ottobre

Monica Cintoli scomparsa da Cecina dopo essere uscita da casa della madre il 23 ottobre comparsa è stata ritrovata alle ore 23 circa di ieri sera, si trovava in area urbana in via Fittovecchio a Cecina

La donna 51enne era apparentemente in buone condizioni, in ogni caso è stata inviato sul posto il 118 per i controlli sanitari del caso

Al momento del ritrovo sul posto si trovavano alcuni familiari e personale dei carabinieri.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin