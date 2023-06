Home

Cronaca

Ritrovata testa di animale in un sacco della spazzatura in Venezia a Livorno

Cronaca

29 Giugno 2023

Un macabro ritrovamento ha sconvolto i residenti di via Carraia, nel quartiere Venezia di Livorno. La mattina del 29 giugno, in un sacco della spazzatura abbandonato sul pratino vicino al cestino, è stata scoperta la testa di un animale con le corna. Al momento non ci sono certezze sull’origine e sul motivo del gesto.

La polizia municipale è intervenuta sul posto per effettuare i rilievi e avviare le indagini. Anche l’Avr, l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti, è stata chiamata per rimuovere il sacco e verificare se ci fossero altre parti dell’animale.

“La testa era molto grossa, con le corna, ed era vicino al cestino che si trova nel pratino di fronte a noi”, raccontano dei testimoni. Altri residenti dichiarano: “Non sappiamo chi possa aver fatto una cosa del genere, né se ci sia un significato simbolico o una minaccia. Siamo molto preoccupati e speriamo che si faccia chiarezza al più presto”.

Il ritrovamento ha suscitato indignazione e sgomento tra i cittadini, che chiedono maggiore sicurezza e controllo nella zona. Alcuni ipotizzano che possa trattarsi di un atto di vandalismo o di una bravata, altri invece temono che ci sia dietro qualche rito esoterico o qualche forma di maltrattamento animale.

