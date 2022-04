Home

Ritrovati due cani meticci smarriti, sono in custodia presso il canile

14 Aprile 2022

Ufficio Tutela Animali del Comune di Livorno

Presi in custodia due cani meticci smarriti, uno di colore marrone e l’altro nero focato

Livorno, 14 aprile 2022

Sono ospiti del canile comunale “La Cuccia nel Bosco” due cani smarriti presi in custodia nei giorni scorsi.

Si tratta di:

un meticcio di colore marrone, sprovvisto di microchip, trovato il 12 aprile in via Paoli

meticcio nero focato maschio di taglia media, anch’esso privo di microchip, preso in custodia la sera del 9 aprile mentre vagava in via delle Viole (zona Salviano).

I proprietari, o in loro assenza chi fosse interessato a prendersi cura di questi animali, possono contattare l’ufficio Tutela Animali inviando una mail all’indirizzo animali@comune.livorno.it oppure chiamando il numero 366 198 9783 in orario di ufficio, oppure chiamando il Referente Canile al numero 333 970 7752.

Il canile è aperto al pubblico (su appuntamento) tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17. Domenica e festivi solo la mattina dalle ore 9 alle ore 13.

