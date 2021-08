Home

Ritrovato a Bibbona 41enne scomparso da casa (Video)

28 Agosto 2021

Ritrovato a Bibbona 41enne scomparso da casa (Video)

Livorno 28 agosto 2021

I vigili del fuoco del comando di Livorno sono intervenuti ieri sera per la ricerca di un uomo di 41 anni che non è rientrato presso la propria abitazione a Marina di Castagneto Carducci.

Sul posto un UCL (Unità di Comando Locale), personale dei cinofili, dei SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto e dei TAS (Topografia Applicata al Soccorso), oltre al Sindaco, ai Carabinieri, alla Polizia Municipale e ad alcune associazioni di volontariato.

L’uomo è stato poi ritrovato a Bibbona in buone condizioni di salute e per questo non ha avuto bisogno di cure mediche.

Le immagini dal drone

