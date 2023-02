Home

28 Febbraio 2023

Rivendita di prodotti etnici, i Nas trovano cosmetici non conformi

Cecina (Livorno) 28 febbraio 2023

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Livorno è da sempre attento alla tutela della salute

pubblica

Nell’ambito della campagna sulla sicurezza degli alimenti, i Carabinieri del Nucleo

Antisofisticazione e Sanità di Livorno hanno effettuato un controllo presso un’attività di

rivendita di prodotti etnici di Cecina,

Durante la verifica per il rispetto della normativa vigente e la verifica di potenziali rischi per la salute pubblica, I militari hanno accertato che:

nell’esercizio erano esposti per la vendita prodotti cosmetici preconfezionati (creme di vario tipo, tinture per capelli) con etichettatura non conforme alla normativa europea, ossia sprovvisti delle indicazioni obbligatorie, anche in lingua italiana, relative alle caratteristiche del prodotto ed i suoi componenti.

Il titolare, un extracomunitario 43enne, è stato segnalato alle autorità competenti e sanzionato per un importo di 1.000 euro, provvedimento a cui si è aggiunto il sequestro di 22 confezioni dei

citati prodotti, per un valore stimato di circa 300 euro.

I controlli proseguiranno su tutto il territorio provinciale da parte dei Carabinieri dell’Arma

territoriale e del N.A.S.

