17 Gennaio 2024

Rivestimenti: alla scoperta delle proposte in pelle di Caminati Pellami per divani e tappezzeria

L’utilizzo della pelle per i rivestimenti di auto, divani e arredamenti garantisce numerosi vantaggi alle aziende e agli artigiani. Si tratta infatti di un materiale naturale, resistente e bello da vedere, con il quale aumentare la durevolezza dei propri prodotti e renderli meno vulnerabili all’usura e all’acqua.

Naturalmente, è importante scegliere le materie prime giuste a prezzi sostenibili. Per mantenere sotto controllo i costi senza compromettere la qualità è possibile rivolgersi a Caminati Pellami, realtà con oltre 40 anni di esperienza nell’ingrosso di pelle e cuoio.

L’azienda promuove infatti l’economia circolare e contribuisce a ridurre i rifiuti industriali, grazie alla possibilità di scegliere pelle in stock in grandi quantità recuperando gli scarti inutilizzati di altre aziende.

In particolare, sullo shop online caminatipellami.it è possibile passare in rassegna un’ampia varietà di rivestimenti in pelle per tappezzeria e divani , rifiniti avvalendosi delle tecniche più diverse.

I tipi di pelle di Caminati Pellami per tappezzeria, arredamento e auto

Il pellame usato per i rivestimenti di interni d’auto, arredamenti e divani deve possedere determinate caratteristiche, assicurando una resa ottimale per la realizzazione di questa tipologia di prodotti.

Innanzitutto, in genere per questi impieghi si utilizza la pelle di toro e di vacca, in quanto agevolano una serie di lavorazioni come il taglio e le ampie dimensioni permettono di adoperare il pellame nella sua interezza, infatti possono superare anche i 6 metri quadrati.

La pelle dei rivestimenti per divani, arredi e auto è un materiale idrorepellente e traspirante, caratteristiche essenziali per queste applicazioni, ma anche resistente all’usura poiché non si scolora e si mantiene bene nel tempo, preservando l’aspetto estetico del prodotto.

Per quanto riguarda le rifiniture, di solito si predilige la pelle pigmentata, ovvero con l’aggiunta di un rivestimento protettivo che consente di aumentare la resistenza del materiale agli urti, alle macchie, ai graffi e ai danneggiamenti legati all’utilizzo e al tempo.

Su Caminati Pellami è disponibile un vasto assortimento di pellami per rivestimenti, con la possibilità di acquistare online o in sede le migliori pelli per auto, divani e arredamenti. L’azienda italiana propone pelle in stock all’ingrosso per artigiani e imprese di ogni settore, tra cui tipologie specifiche di pellami per rivestimenti come la pelle pieno fiore, nabuk, crosta e stampata a dollaro. La pelle pieno fiore ha un aspetto naturale, è resistente e morbida al tatto, con delle imperfezioni che rendono unico ogni prodotto.

La pelle nabuk è molto gettonata per la realizzazione dei divani, in quanto consente di creare prodotti dallo stile vintage con un design elegante. La pelle crosta invece è più rifinita rispetto alla pelle pieno fiore e generalmente ha un effetto scamosciato, mentre la pelle stampata a dollaro è caratterizzata da venature e pigmenti che esaltano il fiore e coprono eventuali difetti.

Per essere sicuri di scegliere il tipo di pelle a stock giusto basta rivolgersi agli esperti di Caminati Pellami, trovando tutto il supporto necessario per acquistare il pellame migliore e più conveniente con cui realizzare rivestimenti di qualità, sostenibili ed economicamente competitivi.

Perché utilizzare pelle a stock di Caminati Pellami per divani, interni d’auto e arredamento?

Acquistare pelle a stock all’ingrosso significa usufruire di scampoli, ritagli e giacenze di magazzino di concerie, case di moda e calzaturifici, materiali di qualità che altrimenti andrebbero buttati.

In questo modo è possibile compiere una scelta che fa bene all’ambiente, realizzando dei prodotti più ecosostenibili mediante il recupero di materie prime pregiate evitando che vengano sprecate.

Inoltre, l’acquisto di pellami in stock assicura anche un importante vantaggio economico, poiché permette di usufruire di un risparmio significativo rispetto alle pelli acquistate tramite i canali convenzionali. Si tratta di pellami che possiedono la medesima qualità rispetto a quelli ordinari, con cui creare rivestimenti durevoli, resistenti e di design.

Presso l’e-commerce di Caminati Pellami è possibile trovare tante tipologie di pellami per rivestimenti di divani e tappezzeria, accuratamente selezionati per garantire il miglior rapporto qualità-prezzo.

In particolare, si possono acquistare online pelli per rivestimenti a metro o a Kg, con la certezza di reperire tutte le materie prime di qualità necessarie per i propri progetti in modo sostenibile e competitivo. Oltre allo store online, è possibile acquistare i pellami in stock anche direttamente, attraverso il servizio di vendita in sede a Forlì in via Filippo Guarini 7/B.

Da Caminati Pellami è possibile usufruire di prezzi vantaggiosi, pellami in pronta consegna e spedizioni veloci in Italia e in tutto il mondo, inoltre si possono richiedere preventivi su misura e beneficiare di pagamenti personalizzati in linea con le proprie esigenze. Imprese e artigiani possono anche ricevere il supporto di un esperto a disposizione per informazioni e preventivi, per ottenere una proposta dedicata in base ad ogni progetto e tutte le indicazioni necessarie per essere in grado di prendere una decisione consapevole.

