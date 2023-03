Home

Attualità

“Rivoluzione Fisco, riforma operativa entro 24 mesi”

Attualità

17 Marzo 2023

“Rivoluzione Fisco, riforma operativa entro 24 mesi”

Tenerini (FI): “Una svolta importante nell’interesse del Paese"

Roma 17 marzo 2023 – “Rivoluzione Fisco”, Tenerini (FI): direzione giusta, una riforma coraggiosa.

“Palazzo Chigi ha dato il via libera alla delega per la riforma fiscale, una riforma coraggiosa e attesa da troppo tempo in Italia che diventerà pienamente operativa entro 24 mesi”.

Lo dichiara la deputata di Forza Italia Chiara Tenerini che sottolinea: “Si tratta di una svolta importante nell’interesse del Paese.

La riforma mira a ridurre la pressione fiscale per cittadini ed imprese, modificando il rapporto dei contribuenti con il fisco, fino ad oggi eccessivamente vessatorio.

Attraverso un riordino coerente del sistema tributario, la revisione dell’Irpef e dell’Ires, la semplificazione dei procedimenti dichiarativi, accertativi, di riscossione e contenzioso, l’obiettivo è quello di creare, gradualmente, un sistema meno impositivo e più collaborativo tra lo Stato ed i contribuenti.

La riforma favorira’ il tessuto produttivo stimolando investimenti ed assunzioni”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin