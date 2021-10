Home

5 Ottobre 2021

“Rivuole l’auto rimossa”, denunciato ventenne

Livorno 5 ottobre 2021

Il fatto è accaduto al deposito auto di via Pera nella notte del 4 ottobre

Un giovane poco più che ventenne, stava prendendo a calci il cancello del deposito auto di via Pera

A chiamare il numero unico delle emergenze, 112, alcuni residenti che a causa del rumore hanno assistito alla scena

Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia di stato.

Il giovane ventenne rivoleva la sua auto portata via dal carro attrezzi, su chiamata della polizia municipale, ma a quell’ora al deposito non vi era nessuno.

Gli agenti della polizia hanno tentato di calmare il giovane che però è andato in escandescenza. Il giovane è stato caricato in auto e portato negli uffici della questura dov’è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale

