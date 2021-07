Home

Sport

Basket

Rizzacasa è il nuovo preparatore atletico della Libertas, “Sono venuto per vincere il campionato”

Basket

26 Luglio 2021

Rizzacasa è il nuovo preparatore atletico della Libertas, “Sono venuto per vincere il campionato”

Livorno 26 luglio 2021

La Libertas Livorno 1947 comunica di aver trovato l’accordo con il preparatore atletico Prof. Tommaso Rizzacasa.

Nato nel 1988, Rizzacasa ha anche un passato a giocatore. Cresciuto nel settore giovanile della Pielle, ha militato nella Libertas Liburnia e nel Basket Livorno. Nel 2006, in maglia Libertas Liburnia il debutto in prima squadra. Dopo le esperienze in C a Reggello, Affrico Firenze e Bottegone, ha giocato un anno ad Hannover, in Germania prima di tornare alla Libertas Liburnia.

All’età di 26 anni ha chiuso con il basket giocato e l’anno successivo ha iniziato l’attività di preparatore atletico nel Don Bosco Livorno. Laureato in Scienze Motorie, dopo aver frequentato corsi e seminari di istruzione su allenamento funzionale e sollevamento pesi, ha conseguito la tessera di preparatore fisico nazionale APFIP.

Nel Don Bosco Livorno è rimasto due anni. Nella prima stagione si è occupato della preparazione di tre gruppi giovanili, ed è assistente preparatore della prima squadra (serie B). L’anno successivo, in serie C Gold Rizzacasa ha lavorato con la prima squadre e con due gruppi giovanili prima di approdare in serie A1 femminile con Lucca. Le ultime tre stagioni hanno visto Rizzacasa dapprima a Capo D’Orlando (2 campionati) e poi nella massima serie tedesca a Chemnitz.

Dopo alcuni anni, adesso il ritorno a Livorno: “Ho sposato il progetto della Libertas. Sono carico ed entusiasta. Sono felicissimo di essere tornato a casa. L’obiettivo è uno: riportare Livorno ai piani alti del basket nazionale. Sono venuto per vincere il campionato”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin