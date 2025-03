Home

6 Marzo 2025

RLS e sicurezza in porto, USB: “Drastica limitazione delle loro capacità operative”

Livorno 6 marzo 2025 RLS e sicurezza in porto, USB: "Drastica limitazione delle loro capacità operative"

Sicurezza in porto, per il sindacato USb Livorno i lavoratori del porto dovrebbero veder garantiti i più alti livelli di sicurezza invece, ora le RLS dopo il nuovo accordo siglato dalle tre OS più rappresentative vedrebbero una drastica riduzione delle loro capacità operative. Ecco qua spiega il sindacato Usb in una nota:

“Gli RLS di sito all’interno dei porti svolgono una funzione importante e fondamentale per garantire i più alti livelli di sicurezza.

Si confrontano direttamente con i lavoratori, promuovono attività di coordinamento, anche con gli organi competenti, hanno le dovute agibilità e tutele (anche in termini di permessi) per poter svolgere al meglio tali funzioni.

In un contesto come quello attuale in cui gli incidenti, purtroppo anche mortali, all’interno delle aree portuali sono troppo frequenti, si dovrebbe prevedere un rafforzamento delle loro prerogative e magari, questa è la proposta che abbiamo formalizzato in passato, dando strumenti maggiori anche di tipo sanzionatorio (di concerto con gli altri enti) direttamente nei confronti delle aziende e società inadempienti per quanto riguarda le normative di sicurezza.

Purtroppo, invece, siamo venuti a conoscenza di un accordo recentemente firmato dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL insieme ad alcune associazioni datoriali, che prevede una forte e drastica limitazione della capacità operativa degli RLS di sito all’interno dei terminal.

In pratica gli RLS di sito potranno intervenire nel singolo terminal solo dopo espresso “invito” dell’RLS aziendale e con un preavviso di 24 ore.

Pensiamo che la sicurezza sia un tema importante e fondamentale e che questo concetto vada praticato quotidianamente, così come è stato fatto dagli RLS di sito del nostro porto.

Limitare la loro azione è di fatto un arretramento generale ma anche un atto che va a “sconfessare” il loro lavoro. Un segnale chiaro che non deve essere sottovalutato.

Per queste ragioni chiediamo che tale accordo sia ritirato ma soprattutto che sia valutato attentamente, anche sotto il profilo della legittimità ai sensi dei protocolli attuali e della normativa vigente (D. Lgs 81/08) . Siamo a fianco degli RLS di sito e di tutti gli RLS del nostro porto che quotidianamente, con tutte le difficoltà del caso, svolgono il loro lavoro”.

Usb Livorno