Home

Cronaca

Roan Livorno, cambio al vertice del comando

Cronaca

18 Settembre 2023

Roan Livorno, cambio al vertice del comando

Livorno 18 settembre 2023

Presso la Caserma “Santini” di Livorno, ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante del Reparto Operativo Aeronavale di Livorno tra il Colonnello Pilota Emiliano Rampini, cedente, ed il Tenente Colonnello Pilota Nicola Navarra, subentrante.

All’evento, svoltosi alla presenza del Comandante Regionale Toscana della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Giuseppe Magliocco, hanno partecipato i Comandanti dei Reparti dipendenti ed una rappresentanza di militari in servizio alla sede di Livorno.

Nel corso della cerimonia il Colonello Emiliano Rampini ha rivolto espressioni di vivo apprezzamento nei confronti di tutto il personale, per la professionalità e l’impegno dimostrati nell’espletamento delle specifiche attività di servizio.

Succede nell’incarico di Comandante del Reparto Operativo Aeronavale di Livorno il Tenente Colonnello Pilota Nicola Navarra, il quale già ricopriva l’incarico di Capo Ufficio Comando presso lo stesso Reparto.

Il nuovo Comandante del Reparto Operativo Aeronavale, dopo aver rivolto un indirizzo di saluto ai presenti, ha ringraziato la Superiore Gerarchia per la fiducia riservatagli attribuendogli il nuovo incarico, ed ha assicurato il massimo impegno nello svolgimento del delicato compito.

Al termine della cerimonia, il Comandante Regionale Toscana ha rivolto parole di apprezzamento al Colonnello Emiliano Rampini per l’impegno profuso nel lavoro svolto nonché per l’attività del Reparto Operativo Aeronavale a tutela della legalità e della sicurezza economico-finanziaria, svolta sul territorio e sulle acque territoriali della Regione Toscana, formulando i migliori auguri al Tenente Colonnello Pilota Nicola Navarra per il nuovo incarico.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin