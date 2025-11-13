Roberto Vannacci attacca Mia Diop: “Sono sufficienti la sua tessera del partito (PD) e la pelle nera”

Home

13 Novembre 2025

Livorno 14 novembre 2025

Queste le dichiarazioni di un paragone diffuse da Roberto Vannacci su Mia Diop (PD) eletta a 23 anni vice presidente della Regione Toscana e la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi

Mentre continuano le proteste contro la nomina di Beatrice Venezi a direttore d’orchestra della Fenice di Venezia, accusandola di «inesperienza», nonostante vanti un curriculum di tutto rispetto e una carriera internazionale come direttore d’orchestra, nessuna protesta a sinistra, ma anzi applausi e consenso, per la nominata a Vicepresidente di una importante Regione come la Toscana di una studentessa universitaria 23enne di origine senegalese, tale Mia Diop.



Nel suo caso, nessuna esperienza e nessun curriculum sono richiesti per ricoprire il delicato e prestigioso incarico conferitole.



Sono sufficienti la sua tessera del partito (PD) e la pelle nera.

Lei probabilmente avrebbe potuto anche essere nominata “direttrice” d’orchestra alla Fenice, gli orchestrali avrebbero certamente festeggiato la nomina della prima donna dalla pelle nera e di origine africana.

E se qualcuno avesse osato criticare, sarebbe stato tacciato di razzismo e fascismo.

Beatrice Venezi non solo è di destra, ma è pure bianca, bionda e, magari, anche cristiana. Oltre ad essere indubbiamente competente