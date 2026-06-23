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Rocco Siffredi arriva a Livorno: all’Arena Ardenza la prima di “Blue”. Sul palco anche la regista Puglia e la protagonista Cozzi

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23 Giugno 2026

Rocco Siffredi arriva a Livorno: all’Arena Ardenza la prima di “Blue”. Sul palco anche la regista Puglia e la protagonista Cozzi

Livorno 23 giugno 2026 Rocco Siffredi arriva a Livorno: all’Arena Ardenza la prima di “Blue”

Blue arriva all’Arena Ardenza: a Livorno la regista Eleonora Puglia con Rocco Siffredi e Alexia Cozzi

Livorno si prepara ad accogliere una serata speciale dedicata al cinema italiano contemporaneo. Mercoledì 24 giugno, alle ore 21.30, l’Arena Ardenza ospiterà la proiezione di “Blue”, il nuovo film diretto da Eleonora Puglia, che sarà presente all’evento insieme ai protagonisti Rocco Siffredi e Alexia Cozzi.

Prima dell’inizio della proiezione, la regista e i due interpreti saluteranno il pubblico, offrendo agli spettatori l’opportunità di incontrare dal vivo i protagonisti di un’opera che affronta temi attuali e complessi, destinata a far riflettere.

Al centro della storia c’è Luce, una ragazza di vent’anni proveniente da una famiglia benestante e innamorata di Loris, un giovane meccanico osteggiato dal suo ambiente familiare. Quando il ragazzo si ritrova coinvolto in una vicenda che richiede una consistente somma di denaro per essere risolta, Luce si trova davanti a una scelta difficile.

L’unica possibilità le viene offerta dall’amica Vicky, che ha costruito il proprio successo economico attraverso una piattaforma di contenuti per adulti. In una sola notte, Luce potrebbe ottenere il denaro necessario per aiutare la persona che ama. Una decisione presa per amore, ma destinata a cambiare profondamente la sua vita, innescando una serie di conseguenze che metteranno in discussione ogni sua certezza.

Con “Blue”, Eleonora Puglia sceglie di affrontare un argomento delicato senza imporre giudizi morali, lasciando allo spettatore il compito di interrogarsi sulle scelte dei personaggi e sulle implicazioni etiche della vicenda.

«Il messaggio che mi sono prefissata di esprimere non è giudicante, ho cercato di non seguire una visione del mondo nichilista; al contrario vorrei che fosse il pubblico a decidere cos’è giusto e cosa non lo è, secondo i propri dogmi, le proprie idee e sensazioni», spiega la regista.

Distribuito da PiperFilm, “Blue” arriverà nelle sale cinematografiche italiane dal 23 luglio, ma sarà proposto in anteprima nelle arene estive a partire dal 23 giugno. La tappa livornese rappresenta quindi un’occasione speciale per assistere al film e incontrare la regista e parte del cast in un appuntamento che unisce cinema, confronto e riflessione.

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