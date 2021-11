Home

Rubriche

Musica

Rock Contest, altre 6 band in gara. Oggi terza eliminatoria

Musica

15 Novembre 2021

Rock Contest, altre 6 band in gara. Oggi terza eliminatoria

Rock Contest, altre 6 band in gara

Oggi, lunedì 15 novembre terza eliminatoria del concorso nazionale



Sul palco band e artisti da Vicenza, Carrara, Firenze, Londra. Ospiti Aquarama



Vota il gruppo/artista preferito sul sito ufficiale www.rockcontest.it





Primi verdetti e altri sei gruppi/artisti in gara per il Rock Contest, concorso nazionale che da 33 anni scova e promuove le migliori realtà del panorama emergente.

Hindya Cioppi e Fogg sono i primi semifinalisti mentre lunedì 15 novembre va in scena la terza eliminatoria online. Appuntamento alle ore 21 sulle pagine Facebook del Rock Contest, di Controradio, di Rockit e di Giovanisì – Regione Toscana, sui siti rockcontest.it e controradio.it, sul canale Youtube Controradio Crossmedia.

Sarà battaglia tra il rock lo-fi dei fiorentini Leaf Deposit, il synth-pop del londinese/senese Anton Sconosciuto, la psichedelia sixties dei padovani Kiwi666, il folk lunare della fiorentina/londinese Heka. E ancora, da Vicenza il blues rock dei Biopsy O Boutique, da Carrara il dream pop di Leo Caleo. Ospiti fuori concorso gli Aquarama, lanciatissimo duo al centro delle scene internazionali.

A condurre la serata saranno Giustina Terenzi di Controradio e Silvia Boschero di Radio Rai. Accederanno alle semifinali i primi due classificati, a detta di una giuria di esperti e del pubblico, che potrà votare l’artista/gruppo preferito sul sito ufficiale www.rockcontest.it. E sempre il pubblico è chiamato ad assegnare il Premio FSE/Giovanisì su www.giovanisi.it.

Giunto alla 33esima edizione, Rock Contest è organizzato da Controradio e Controradio Club, in collaborazione con Regione Toscana – FSE/Giovanisì, Fondazione Sistema Toscana e Comune di Firenze, con il contributo di Publiacqua e il patrocinio di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori. Sponsor tecnici Audioglobe, Sam Recording Studio, partner Woodworm Label, Locusta Booking, GRS General Recording Studio, media-partner Rockit

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin