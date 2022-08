Home

1 Agosto 2022

Romano ringrazia il PD Livorno che soddisfatto del suo lavoro ne richiede nuovamente la candidatura

Livorno 1 agosto 2022 – Romano ringrazia il PD Livorno che soddisfatto del suo lavoro ne richiede nuovamente la candidatura

Politica, il PD Livorno soddisfatto del lavoro dell’onorevole Andrea Romano si appresta a chiederne nuovamente la candidatura. Queste le parole di ringraziamento dell’onorevole nei confronti del suo partito:

Ringrazio il PD Livorno che – nella Direzione territoriale e prima ancora nella Direzione di Unione comunale – ha espresso una valutazione positiva sul mio lavoro da deputato e si appresta a chiedere al PD Toscana di ricandidarmi al Parlamento insieme ad altre figure del territorio livornese che saranno individuate in questi giorni.

Il primo dovere di qualunque parlamentare, oltre a quello di servire “con disciplina e onore” la Repubblica italiana, è rappresentare nelle istituzioni la propria comunità civile, economica, culturale e sociale: ascoltandone i bisogni e cercando di trovare soluzioni nel dialogo tra Parlamento, Governo e amministrazioni locali.

Questo è quanto ho provato a fare in questi anni della XVIII Legislatura, dopo essere stato eletto alla Camera dei Deputati nel 2018 nel Collegio uninominale di Livorno-Campiglia. Questo è quanto sarei onorato di fare ancora nella XIX Legislatura se il Partito Democraticolo riterrà e se, soprattutto, gli elettori così decideranno, proseguendo il lavoro avviato sui tanti temi fondamentali per Livorno e per la sua provincia: lavoro, trasporti, infrastrutture, sviluppo economico, cultura.

Intanto un Grazie – forte e autentico – alla mia comunità politica.

