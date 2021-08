Home

23 Agosto 2021

Romiti: “Camper nel parcheggio e bambini sull’asfalto sotto il sole cocente”

La situazione all'ex parcheggio di scambio in viale della Libertà

Livorno 23 agosto 2021

Il consigliere comunale Andrea Romiti di Fratelli d’Italia interviene sulla segnalazione di alcuni cittadini che da più di un mese hanno notato un camper in sosta nel parcheggio con una famiglia e alcuni bambini piccoli

L’intervento di Romiti:

“Dal mese di luglio ad oggi, mentre i figli dei livornesi sono al mare lungo la costa o in ferie con i genitori in qualche bella località, i residenti di viale della Libertà, hanno notato al parcheggio di scambio vicino ai “semafori dei cimiteri” dei bambini vivere in un camper e passare le giornate sull’asfalto e sotto il sole cocente.

La troppa tolleranza in realtà è sempre un danno per i più deboli e se negli altri comuni di centrodestra toscani (Pisa, Pistoia, Massa, Arezzo, Grosseto, Siena e la nostra Piombino) non più permesso di vivere per strada e tenere i bambini in quelle condizioni disperate, a Livorno tutto viene permesso”. Così commenta il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale Andrea Romiti.

“Oltretutto, per il fatto che nei comuni dove governa il centrodestra i Campi Nomadi vengono smantellati, per le condizioni igieniche, sanitarie e di danno ambientale che creano, molti stanno cercando altre zone dove insediarsi ” – e Romiti continua – “Non dimentichiamoci che alcune di queste persone hanno già occupato in modo abusivo alcuni alloggi popolari di via Bengasi e della zona della Guglia e anche in questi casi il Sindaco non procede certo alla liberazione degli stessi per darli magari a chi è in coda in modo disciplinato e aspetta il proprio turno”.

Il Capogruppo conclude: “La tolleranza è un valore se avviene nel rispetto di tutti, quando sono gli onesti e i più deboli che devono subirne le conseguenze diventa assolutamente dannosa.

Purtroppo la sinistra radical chic ormai non riesce a distinguere quali siano le vere priorità e continua con questa tolleranza di facciata che fa solo male ai più deboli”.

