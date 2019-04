Home

Romiti Candidato Sindaco: “Stella Sorgente come gli alunni fannulloni”

1 aprile 2019

Andrea Romiti: “Il vicesindaco Stella Sorgente è come quegli alunni fannulloni che per tutto l’anno scolastico fanno “brucia” e nell’ultima settimana di scuola pensano di recuperare il tempo perduto implorando i professori e millantando grandi propositi.

La sua lettera al governatore Rossi sull’urgenza di firmare l’accordo per l’ospedale è una plateale, irrispettosa presa in giro verso i cittadini livornesi. Per 4 anni e 10 mesi Sorgente e il suo sindaco nulla hanno fatto in merito all’ospedale e tantomeno mai si sono occupati dei gravissimi problemi quotidiani che affliggono la sanità livornese.

Ora però, a due mesi dalle elezioni, per la Sorgente e Nogarin è diventato fondamentale evitare “stalli a danno dei cittadini”. Siamo alla farsa. I due nella campagna elettorale del 2014 avevano promesso di stralciare immediatamente il delirante accordo per l’ospedale a Montenero per poi procedere alla ristrutturazione del presidio di viale Alfieri.

Ebbene, per dire no a Montenero hanno impiegato oltre 1600 giorni e si sono nel frattempo dimenticati il mantra della ristrutturazione con cui si erano sciacquati la bocca, al punto che oggi, per la Sorgente il nuovo ospedale è fondamentale e urgente, bisogna firmare subito, dice, anche mangiando spazi al Parco Pertini, anche accettando l’organizzazione per intensità di cura contro cui i 5 Stelle si erano sempre dichiarati, e il perché è chiaro a tutti: candidatasi a sindaco dopo la fuga del suo mentore, ha necessità di dare qualcosa in pasto agli elettori dopo 5 anni di nulla totale.

Ma i livornesi sapranno giudicare. E si chiederanno, come facciamo noi, se il vicesindaco non ha ritenuto alttettanto fondamentali e urgenti in questi 5 anni l’abbassamento delle liste di attesa diagnostiche e chirurgiche, l’aumento dei posti letto che vede a Livorno una media di 2,4 letti ogni mille abitanti contro i 3,3 posti letto ogni mille abitanti del resto della Toscana, e poi impegnarsi per aumentare gli organici di medici, infermieri e operatori socio sanitari più bassi di quelli degli altti presidi dell’Asl.

È evidente che in questi 5 anni Sorgente sia stata sempre assente, come il sindaco Nogarin. E come succede a scuola, nell’utima settimana non potrà evitare una sonora e meritata bocciatura”.

Candidato Sindaco Lega – Forza Italia – Fratelli d’Italia Andrea Romiti