Romiti: “Fallimento progetto Caprilli è da imputare esclusivamente alla smania di visibilità del Sindaco”

15 Agosto 2021

Livorno 15 agosto 2021

“Per comprendere l’entità dello spreco di denaro pubblico, che il Sindaco ha perpetrato sull’ippodromo Caprilli, basti pensare che Livorno; avendo circa 158.000 residenti, è come se a ciascuno di noi fossero stati presi 15 euro dal proprio portafogli, dal neonato al livornese più anziano: ben 2 milioni e 300 mila euro spesi per un progetto non realizzato.

I cavalli non correranno, nonostante il Mipaaf avesse dato le giuste concessioni e previsto anche rimborsi economici.

La questione del fallimento del progetto Caprilli, infatti, non si può imputare come spesso accade alla lentezza della burocrazia italiana, ma esclusivamente alla smania di visibilità che il Sindaco sta dimostrando sempre di più”.

Così commenta il capogruppo in Consiglio Comunale Andrea Romiti intervenendo sulla questione dell’Ippodromo e continua –

“La cosa che rende amaro quanto accaduto è che queste risorse, 2 milioni e 300 mila euro, erano derivanti dall’avanzo di amministrazione, parte libera, dell’esercizio precedente.

Questo significa che non avevano alcun vincolo di destinazione e in questo momento di pandemia e di grave situazione economica le cose da fare per sostenere i cittadini in difficoltà e le aziende erano molte.

Ciò che il Sindaco ha compiuto con il Caprilli è un “delitto” economico sul futuro della città; purtroppo sembra che la pandemia perduri e in aggiunta ormai abbiamo lo sblocco dei licenziamenti e noi abbiamo le casse del comune vuote, almeno per la parte libera, quella che possiamo spendere senza alcun vincolo.

Potevamo affrontare questo autunno e questo inverno con la tranquillità di sapere di poter far fronte alle probabili emergenze economiche dei livornesi, invece il Sindaco ha scelto di spendere tutto l’avanzo libero per le sue velleità, per mostrarsi alla città come colui che fa e taglia i nastri”.

Il Capogruppo conclude: “L’impegno di Fratelli d’Italia sarà stare a fianco dei cittadini e nonostante le scelte sbagliate del Sindaco, riuscire a sostenerli in questo periodo di grave crisi pandemica”.

