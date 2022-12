Home

Cronaca

Romiti (FdI): “Sbarco migranti Ong, non ne sono felice, ma presto ci saranno nuove regole”

Cronaca

19 Dicembre 2022

Romiti (FdI): “Sbarco migranti Ong, non ne sono felice, ma presto ci saranno nuove regole”

Livorno 19 dicembre 2022 – Romiti (FdI): “Sbarco migranti Ong, non ne sono felice, ma presto ci saranno nuove regole”

Andrea Romiti consigliere comunale di Fratelli d’Italia, sull’arrivo della nave con i migranti nel porto di Livorno dichiara:

“Non sono assolutamente felice che a Livorno attracchi una ONG con migranti a bordo.

Per colpa della sinistra non è stato mai normato in modo adeguato il salvataggio in mare dei migranti da parte delle ONG.

Tutto questo ha permesso troppa vicinanza tra scafisti appartenenti alle organizzazioni criminali e le navi ONG.

Grazie al governo Meloni adesso è allo studio una traccia normativa per non rassegnarci a che l’Italia sia l’unico punto di sbarco. Stanno lavorando su un quadro di regole sulle Ong, le quali come navi private non hanno alcun vincolo ad oggi.

Si tratta di una serie di regole comportamentali che si desumono da convenzioni internazionali e prevedono l’obbligo del coordinamento di salvataggi non autonomi e sistematici.

Chi non rispetterà le nuove norme rischia sanzioni, fermi e confische.

La sinistra buonista ha garantito per troppi anni affari d’oro ai signori trafficanti”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin