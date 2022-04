Home

Romiti (FdI): "Ultras Livorno e bandiere a sostegno dell'invasione russia, Salvetti prenda le distanze"

26 Aprile 2022

Romiti (FdI): “Ultras Livorno e bandiere a sostegno dell’invasione russia, Salvetti prenda le distanze”

Livorno 26 aprile 2022

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del consigliere comunale Andrea Romiti (Fratelli d’Italia)

“Ultras Livorno bandiere a sostegno dell’invasione russa e di Putin-question time per parere Sindaco

Salvetti prenda le distanze

Salvetti come primo cittadino, deve prendere le distanze dagli Ultras del Livorno che inneggiano a dittatori degli Stati post-comunisti che invece della diplomazia utilizzano la guerra per rivendicare le proprie ragioni.

La nostra Costituzione è molto chiara all’art. 11 dove emerge il principio fondamentale di ripudiare la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

Il Sindaco notoriamente loro amico, spero che non usi giri di parole per condannare il loro gesto; per questo chiederò un Question Time al prossimo consiglio comunale del 29 aprile; per sapere se il Sindaco esprimerà una ferma condanna contro il gesto degli del Ultras del Livorno.

In questo momento, davanti a tali atrocità, occorre una posizione chiara, senza distinguo e scusanti.

Dobbiamo dire chiaramente di stare con l’occidente e con la democrazia, mai con i dittatori oligarchi degli Stati post-comunisti, che prima hanno fatto finta di accettare le nostre regole, ma adesso stanno mostrando il vero loro volto cresciuto negli Stati ex-comunisti.”

