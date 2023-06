Home

Cronaca

Aree pubbliche

Romiti: “I Rom hanno sfondato di nuovo. Sgomberati da via del Corallo sono tornati in via Bengasi. Cittadini infuriati”. (Video)

Aree pubbliche

12 Giugno 2023

Romiti: “I Rom hanno sfondato di nuovo. Sgomberati da via del Corallo sono tornati in via Bengasi. Cittadini infuriati”. (Video)

Livorno 12 giugno 2023 – Romiti: “I Rom hanno sfondato di nuovo. Sgomberati da via del Corallo sono tornati in via Bengasi. Cittadini infuriati”.

Il video del consigliere comunale FdI Andrea Romiti da via Bengasi

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin