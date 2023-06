Home

Romiti in diretta da via Bengasi dove hanno occupato un alloggio popolare, la diretta del consigliere comunale (Video)

12 Giugno 2023

12 Giugno 2023

Livorno 12 giugno 2023 – Romiti in diretta da via Bengasi dove hanno occupato un alloggio popolare, la diretta del consigliere comunale

Il video del consigliere comunale FdI Andrea Romiti da via Bengasi pubblicato sulla sua pagina politica di Facebook

Per correttezza di informazione, dal Comune, l’assessore al Sociale Andrea Raspanti precisa che nella giornata odierna l’amministrazione comunale ha fatto eseguire due sgomberi di occupazioni abusive

Il primo sgombero è avvenuto in via del Corallo mentre per quanto riguarda il secondo, gli occupanti abusivi non sono gli stessi che era stati mandati via da via del Corallo come riferisce nel video il consigliere comunale.

Si tratta di due occupazioni distinte effettuate da due famiglie diverse.

Il Comune nel caso dell’occupazione di via Bengasi è intervenuto prontamente, con gli assistenti sociali per i minori presenti nel nucleo familiare e con la polizia municipale che con la sua professionalità è riuscita a liberare l’appartamento.

In via Bengasi durante l’operazione di sgombero era presente anche il sindaco Luca Salvetti

